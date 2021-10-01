Киев, 1 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Газпром имеет право прекращать транзит газа через Украину по действующему контракту, заявил 1 октября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

Таким образом чиновник прокомментировал факт прекращения транзита газа в Венгрию через Украину с сегодняшнего дня.

Витренко подчеркнул, что Газпром обязан оплачивать мощности согласно принципу «качай или плати».

«Остановка транзита в Венгрию — это демонстрация того, что произойдет после запуска «Северного потока-2», если Москва не допустит до транзита через Украину третью сторону», — заявила глава «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты предупреждали — финансовых потерь от прекращения транзита в Венгрию у Украины не будет, поскольку в настоящий момент действует транзитный контракт по принципу «качай или плати» на 40 млрд кубометров топлива в год. Но физические поставки газа упадут, что создаст Украине проблемы, особенно накануне зимы.