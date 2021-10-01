Барнаул, 1 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Алтайском крае завершают уборочную компанию. В закрома засыпали 4 млн. 800 тыс. тонн зерна в бункерном весе. По данным регионального минсельхоза, с полей убрали 91% зерновых и зернобобовых культур. Площадь обмолота — около трёх миллионов гектаров, информируют «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

На полях ещё остаётся меньше 8% яровой пшеницы и 41% гречихи. Намолот гречки превысил 345 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в концу августа 2021 года площадь убранных зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае составляла 675 тысяч гектаров (21%), а валовой сбор — 1,3 миллиона тонн зерна. За тонну пшеницы просили 13 893 рублей

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