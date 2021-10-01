За сутки от COVID-19 скончались 30 жителей Нижегородской области
Нижний Новгород, 1 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки 30 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Накануне сообщалось также о 30 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6644 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября в регионе выявили 572 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 563 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 170 235 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7919 человек.