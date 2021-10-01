Вашингтон, 1 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс поделилась с фанатами откровенными фотографиями. Она опубликовала снимки в личном Instagram-аккаунте 1 октября.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

Подписчики артистки полагают, что такая «открытость» певицы напрямую связана с отстранением её отца Джеймса Спирса от опеки над ней. Однако не все поклонники положительно отнеслись к публикации — некоторые считают снимки Спирс чересчур откровенными.

«Свободная Бритни в буквальном смысле», — шутит пользователь bonemerow.

«Бритни использовала свой первый день опеки без Джейми, чтобы публиковать обнаженные фотографии, и я вдохновлена», — поделилась brendalabillz.

«Брит, ты почти свободна! Успокойся, сестренка!» — обращается к певице пользователь hollywood_tea.

«Что, черт возьми, происходит с Бритни Спирс?» — спрашивает marklaflare.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джеймс Спирс был отстранён от 13-летней опеки над дочерью по решению суда. В дальнейшем это может стать одним из шагов к всецелой отмене опеки над певицей и её самостоятельности.