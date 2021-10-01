Москва, 1 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия выставки «Ленд-лиз» состоится 1 октября в Музее Победы в Москве. Об этом 1 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Помощь Запада Советскому Союзу в 1941-1944 годах – ленд-лиз, поставки морем вооружений

Церемония открытия начнется в 15:00 на втором этаже южного экспозиционного павильона на экспозиции «Международное сопротивление нацизму».

Выставка приурочена к 80-летию подписания соглашения между СССР, США и Великобританией по итогам Первой Московской конференции и началу официального военно-экономического сотрудничества союзников в годы Великой Отечественной войны.

Также ее посетители смогут увидеть модели техники США и Великобритании, которые использовались Красной армией во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, на выставке будут представлены архивные документы и личные вещи дипломатов и военных, обеспечивавших надежность и своевременность поставок по ленд-лизу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что символический «Поезд памяти» — оригинальный железнодорожный вагон, отреставрированный при поддержке и содействии Словенских железных дорог и оборудованный выставкой Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, был установлен перед зданием бывшего нацистского лагеря Шталаг XVIII Д, где мученической смертью погибло более 5000 советских военнопленных.