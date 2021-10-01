Ново-Огарево, Московская область, , 14:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Об этом 1 октября сообщает сайт Кремля.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

Уточняется, что глава Кузбасса «информировал президента о социально-экономической ситуации в области». В частности, президент и губернатор обсудили вопросы здравоохранения.

«Что касается здравоохранения, то здесь отдельное направление — это борьба с инфекционными заболеваниями. Для вашей области это серьёзная задача и вызов, я бы сказал», — отметил Владимир Путин.

Цивилёв рассказал главе государства, что в городе Новокузнецке был построен и введён больничный инфекционный комплекс, оснащённый современным оборудованием.

Также Владимир Путин и Сергей Цивилёв на встрече обсуждали инвестпроекты, состояние школ и детсадов, туризм в регионе и другие вопросы.

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