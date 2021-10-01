Сеул, 1 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Обороноспособность Южной Кореи поддерживается на высоком уровне. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии по случаю Дня вооружённых сил, которая состоялась 1 октября на борту вертолётоносца «Марадо» в порту города Пхохан.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Известно, что данное место было выбрано неслучайно, поскольку в этом районе американские войска провели первую десантную операцию в годы Корейской войны (1950−1953 гг).

«Учитывая высокую обороноспособность страны, я предложил принять декларацию о прекращении Корейской войны и открыть новую эру примирения и сотрудничества, — сказал южнокорейский лидер. — Правительство и военные будут жёстко реагировать на любые действия, угрожающие жизни и безопасности граждан».

Мун Чжэ Ин отметил, что его первоочередной и главной обязанностью как главнокомандующего является создание и поддержание прочного мира на Корейском полуострове. Он также подчеркнул, что Южная Корея продолжает укреплять позиции в области безопасности и обороны, производя «более мощные ракеты» после полной отмены ограничений на их разработку.