Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Почти четыре тысячи новобранцев из Ростовской области будут призваны на военную службу осенью 2021 года. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

Mil.ru Осенний призыв

С 1 октября на Дону приступили к работе областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципальных образованиях. Все мероприятия, связанные с осенним призывом, пройдут с учётом санитарно-эпидемиологических требований. В частности, предусмотрена регулярная санитарная обработка помещений призывных комиссий, транспорта для перевозки призывников. Как и в весеннюю призывную кампанию, донские призывники пройдут тестирование на коронавирус. По прибытии к местам несения службы новобранцы пройдут двухнедельный карантин.

ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва. Как и в 2020 году, во время нынешней призывной компании главные усилия будут сосредоточены на недопущении распространения COVID-19 и других сезонных заболеваний в составе российских войск.