Стокгольм, 1 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. 1 октября член парламента Швеции Пол Йонссон («Умеренные») подал заявление в конституционный комитет риксдага с целью расследования деятельности трех министров шведского правительства, которые занимались эвакуацией афганских переводчиков. Об этом сообщил телеканал TV4.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Заявление было написано на министра юстиции Морган Йоханссон, министра иностранных дел Анн Линде и министра обороны Петера Хультквиста.

Согласно документу, министр юстиции и министр обороны Швеции «предоставили неверную информацию». Среди прочего речь идет о данных по квоте на беженцев в 10 000 человек.

Напомним, что в момент эвакуации в правительстве Швеции заявляли, что не могут включить афганских переводчиков в это число. В заявлении также говорится, что Хультквист и Линде вовремя не обратились в Комитет по иностранным делам для урегулирования кризисной ситуации.