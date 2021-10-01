Гётеборг, Швеция, 1 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. 28 сентября в центре Гётеборга, расположенного на западе Швеции, прогремел мощный взрыв. В настоящее время полиция пытается установить причину взрыва, а именно состав взрывного устройства. Об этом 1 октября написала местная газета Göteborgs-Poste.

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По данным полиции, взрыв, в результате которого пострадали 16 человек, произошел не от обычного взрывчатого вещества, содержащего динамит.

«Это нечто другое», — заявил изданию источник в полиции, связанный с расследованием.

Сейчас главная гипотеза правоохранителей состоит в том, что взрыв мог быть вызван газами или смесью различных жидкостей.