Уфа, 1 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Свежие помидоры больше всего подорожали за неделю в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Башстата.

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Согласно приведенным данным, в Башкирии за неделю помидоры подорожали на 17,9%. Сейчас за килограмм этих овощей нужно будет заплатить в среднем 84,47 рубля. Свежие огурцы в республике подорожали на 8% (в среднем 77,81 рублей за кг).

Яйца куриные в Башкирии также подросли в цене на 4,3%. За десяток нужно будет отдать порядка 56,89 рублей. Также подорожали вермишель (70,21 рублей за кг), картофель (37,16 рублей за кг), колбаса, чай сметана, сосиски, рис и некоторые другие товары.

При этом совсем незначительно подешевели капуста белокочанная, печенье, масло сливочное, мука.

А вот цена на соль и на говядину осталось неизменной.