Лос-Анджелес, США, 1 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Зои Кравиц рассказала о своих впечатлениях от участия в проекте нового кинокомикса «Бэтмен», а также о давлении со стороны фанатского сообщества. Об этом 1 октября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Актриса сказала, что поскольку очень уважает преданных фанатов, то «решила не думать о них» на съёмках картины, иначе не смогла бы должным образом сыграть свою роль. Она добавила, что Мэтт Ривз создал действительно интересную историю со сложным персонажем. «Всё, что я хотела сделать — это отдать дань уважения этой истории», — заявила Кравиц.

Она также отметила, что участнику больших проектов может казаться, что он — лишь марионетка, являющаяся частью огромной машины, но съёмки «Бэтмена» были похожи на съёмки независимого кино. «В том смысле, что в процесс и в каждую сцену по-настоящему вкладывались сердце, душа и мысли», — сказала актриса.

Напомним, Зои Кравиц исполнит в новом «Бэтмене» роль Женщины-кошки. Ранее Роберт Паттинсон сообщил, что он и Кравиц приготовили для поклонников супергероя «много маленьких сюрпризов». Премьера картины состоится 4 марта 2022 года.