Тбилиси, , 14:22 — REGNUM На Украине не зафиксировано, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в последнее время выезжал с украинской территории. Об этом 1 октября заявил на брифинге замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

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«У нас было активное общение с украинской стороной. Могу вам точно сказать, что Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу Украины», — сказал замглавы МВД.

Он отметил, что министерство поддерживает связь с украинской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Саакашвили выложил в соцсети Facebook два видеоролика, на которых он якобы ходит по Батуми. Других подтверждений его возвращений на родину нет.

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