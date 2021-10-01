Мурманская область, 2 октября, 2002, 12:54 — ИА Регнум. В Мурманской области начался осенний призыв на срочную службу в ряды Российской армии. Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подписал соответствующее постановление о начале призывной кампании в регионе.

Как сообщили в военном комиссариате Мурманской области, с октября по декабрь призывные комиссии городов и районов области намерены пригласить для обследования и собеседования свыше 5 тысяч молодых людей. Около 1300 из них отправятся на срочную службу, остальные получат отсрочки для продолжения учебы или по болезни.

Как сообщает murman.ru, в рамках весеннего призыва из Мурманской области на срочную службу были направлены 1210 призывников. Большинство из них остались служить на территории Мурманской области или в частях Ленинградского военного округа. В областном комиссариате пока не имеют точных данных о том, где будут проходить службу призывники осеннего призыва. По словам временно исполняющего обязанности военкома Мурманской области Вячеслава Сотникова, разнарядка из Генерального штаба о том, куда пошлют молодое пополнение, придет в середине октября.