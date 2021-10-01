Москва, 1 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Первое заседание Государственной думы РФ восьмого созыва состоится утром 12 октября. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном 1 октября на официальном портале правовой информации.

ИА REGNUM Госдума

«Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 г. в 10 часов», — указано в документе.

Указ вступает в силу в день официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму России прошли с 17 по 19 сентября. ЦИК признал их состоявшимися и действительными. Накануне в Кремле заявили, что Путин может присутствовать на первом заседании Госдумы восьмого созыва, но решения на этот счёт ещё нет.

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