Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Ленинградской области объявили в розыск мигрантов, которые после задержания по делу об обмане пенсионерки, плакали на камеру и приносили «искренние» извинения. Мошенники сбежали из России, несмотря на подписку о невыезде. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Сбежавший обвиняемый в мошенничестве.

Как сообщалось ранее, злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска по подозрению в мошенничестве. Двое мигрантов, граждан одного из сопредельных государств, пообещали 68-летней пенсионерке из Волховского района починить крышу ее дома, взяли аванс в полмиллиона рублей и сбежали к себе на родину.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сразу после возвращения в Россию оба мигранта были задержаны сотрудниками уголовного розыска.

«Учитывая склонность подозреваемых к периодической смене места жительства, следователь выступил с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако обещания и слова раскаяния злоумышленников перевесили доводы следствия: суд отказал в аресте, в связи с чем подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде», — рассказали в ведомстве.

Спустя всего два дня подозреваемые пешком пересекли границу Российской Федерации, сбежав на родину.

«С учетом новых обстоятельств следствие будет рассматривать вопрос об объявлении скрывшихся мигрантов в федеральный розыск», — подытожили в полиции.