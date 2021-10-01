Москва, 1 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку РФ Нину Усатову с юбилеем, поздравительная телеграмма опубликована 1 октября на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Вы — актриса многогранного дарования, яркая, самобытная, искренняя и обаятельная. Ваши многочисленные роли на театральных подмостках и в кинематографе — это мастерство импровизации, умение быть естественной», — говорится в телеграмме.

Глава правительства также пожелал Нине Усатовой вдохновения, новых проектов, премьер, здоровья и благополучия.

Напомним, Нина Усатова родилась 1 октября 1951 года, работает в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова с 1989 года. Снималась в таких фильмах как «Мой друг Иван Лапшин», «Небывальщина», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Легенда №17» и других.