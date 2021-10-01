Нерчинск, Забайкальский край, 1 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Задержанный 27 сентября в Забайкалье глава муниципального района «Нерчинский район» Михаил Слесаренко заключён под стражу сроком на два месяца об этом сегодня, 1 октября, сообщает ZAB.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Чиновнику предъявлено обвинение в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением при осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта по благоустройству исторического центра Нерчинска — центральной площади — на сумму более 59 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушение технологии подрядчиком привело к ухудшению технического состояния объекта и необходимостью проведения работ по полной переукладке покрытия, стоимость которых составляет семь миллионов рублей.

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