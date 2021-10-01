Киев, 1 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В международном сообществе звучит все больше критики в отношении политической ситуации на Украине, заявил сегодня, 1 октября, политический аналитик Виталий Романченко сказал в эфире телеканала «Первый независимый».

G. Henry Цензура. Рот на замке

В частности, отметил эксперт, евродепутаты обращают внимание на притеснение свободы слова и незаконное преследование председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Эксперт подчеркнул, что эта тенденция со временем будет только усиливаться.

«Про ситуацию в Украине будут говорить все, и не сточки зрения официальной позиции власти, а с точки зрения того что в действительности происходит в стране. Я хочу напомнить, что заявление ирландского депутата Европарламента — это уже не первое заявление», — сказал политолог.

Романченко напомнил, что буквально неделю назад евродепутат от Германии Максимилиан Кра раскритиковал реакцию Европы на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука, назвав это двойными стандартами.

«На Украине Виктор Медведчук сидит под домашним арестом без единых доказательств его вины и все молчат, — это же двойные стандарты», — уточнил эксперт позицию депутата Европарламента.

В заключение Виталий Романченко отметил, что такая ситуация в первую очередь негативно влияет на международный имидж Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее французский сенатор Натали Гуле направила официальный запрос министру Европы и иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриануо незаконных действиях украинских властей в отношении закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne ZiK, «Первый независимый», а также медиа «Страна» и «Шарий. Нет».