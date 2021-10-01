Стокгольм, 1 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Ранним утром 28 сентября в многоквартирном доме в центре Гётеборга (запад Швеции) прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали 16 человек. Сейчас полиция уже установила личность подозреваемого и разыскивает его. Однако за репортажами и газетными заголовками многие упустили важную делать, которая помогла полиции вычислить подозреваемого — сострадание жертвам взрыва и желание помочь стражам правопорядка со стороны жителей близлежащих домов. Об этом 1 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Håkan Dahlström Шведский полицейский

По словам прокурора Марии Торелл, действия соседей в первые часы и дни после взрыва в районе в Гётеборге способствовали облегчению усилий полиции по поимке подозреваемого.

«Многие жители этого района сами связались с полицией, и это означает, что полицейским не пришлось тратить много времени на обход домов в поисках информации, что происходит обычно», — заявила прокурор в комментарии SVT.

В то же время плохой новость является тот факт, что несмотря на усилия полиции, предполагаемый преступник все еще разгуливает на свободе.

«Этот человек не был арестован, и полиция пытается его найти», — подтвердила Торелл.