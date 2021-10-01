Лима, 1 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Голод, бедность, туберкулез и анемия — общие враги Перу. Об этом заявил президент Перу Педро Кастильо, сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

По его словам, перуанское правительство будет решительно бороться с этими врагами.

«Давайте вместе бороться против этих больших бедствий и проблем. Политические или медийные проблемы не питают нас, они не помогают нам двигаться вперед, давайте не будем отвлекаться на то, что нас не питает», — сказал он в ходе поездки в один из рабочих кварталов в Лиме.

Кастильо встретился с женщинами, отвечающими за общие котлы для приготовления пищи, которые облегчали голод бедного населения во время кризиса самоизоляции COVID-19.

Вместе с ними он посетил популярную ярмарку A Comer Pescado в рамках программы, продвигаемой министерством производства Перу.

Кастильо объявил об усилении программы школьного питания и пообещал бороться за то, чтобы природный газ дошел до всего населения. Это мнение было высказано в связи с решением о пересмотре контрактов, по которым транснациональный консорциум эксплуатирует крупнейшее месторождение этого ресурса. Президент заявил, что его правительство сделает все возможное, чтобы газ дошёл до каждого дома в стране.