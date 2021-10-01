Калязин, Тверская область, 1 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Строительство межпоселкового газопровода к деревням Ярославищи, Василёво, Поречье и селу Нерль началось в Калязинском районе Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 1 октября.

Пресс-служба правительства Тверской области Строительство газопровода

«Программа газификации Верхневолжья стала одной из наиболее масштабных. Она реализуется в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. Это наш шанс привести газ в каждый район области. Сейчас темпы работ достаточные, заключены все контракты, сроки работ соблюдаются», — отметил ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Газовые сети протяженностью 19,9 км строятся в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов ПАО «Газпром». Окончание строительства межпоселкового газопровода запланировано на 2022 год, его ввод позволит подключить к газу 345 домовладений, дома культуры, библиотеки, школы, детские сады и другие социально значимых учреждений.

В настоящее время специалисты выполняют укладку труб в траншею. В Василёво укладка проходит методом прокола, без нарушения поверхностного слоя земли, что позволит в обычном режиме вести сельскохозяйственные работы на полях. В общей сложности здесь планируется обеспечить возможности для газификации 120 домов, включая два многоквартирных.

«Газ очень ждем. Это будет большое подспорье для многих жителей Василёво. Сейчас для отопления дома требуется пять телег дров — это больше 20 кубов. При этом вечером протопил, а утром уже меньше 20 градусов», — рассказал житель деревни Александр Козлов.

В 2020 году Тверская область в соответствии с поручением президента Российской Федерации подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы. Программа предусматривает инвестиции Газпрома в газификацию региона в объеме 15,9 млрд рублей, что почти в 20 раз больше, чем в 2016—2020 годах.

Уже в 2021 году в Тверской области вводят 209 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир. Строятся межпоселковые газопроводы к поселку Жарковский и в Калязинском районе. В ближайшее время запланировано начало строительства сетей в Молоковском и Старицком районах, Краснохолмском муниципальном округе.

В общей сложности к 2026 году в Тверской области должно быть введено 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов, обеспечена газификация порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в населенных пунктах. Отдельное внимание уделяется газификации 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий региона. Кроме того, запланирована полная газификация пилотных муниципалитетов.