Абу-Даби, 1 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Международная всемирная выставка «EXPO-2020» в пятницу, 1 октября, официально открывается в Дубае для широкой публики. Об этом 1 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай

Выставка в минувшем году была отложена из-за пандемии и теперь ОАЭ проводит ее с огромным размахом.

Также эта выставка является первой всемирной выставкой в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии, в которой примет участие в ней самое большое количество государств — свыше 190 стран, включая Россию.

Кроме того, на ней у всех стран будет свой национальный павильон впервые за 170 лет истории Всемирных выставок и российский павильон является одним из самых больших.

При этом идеологию выставки воплощает лозунг «Объединяя умы и создавая будущее» и за 182 дня ее работы (она продлится до 31 марта 2022 года) на ней ожидается порядка 25 млн. посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября стало известно, что Италия подаст заявку на проведение выставки EXPO в 2030 году в Риме.