Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в последние дни не покидал территорию Украины. Об этом 1 октября сообщает грузинский проправительственный телеканал «Имеди», ссылаясь на свои источники.

Михаил Саакашвили Mstyslav Chernov/Unframe

По данным журналистов, бывший президент якобы 25 сентября прилетел на Украину из Амстердама, а в настоящее время находится в Трускавце во Львовской области. Источник на телеканале раскрывать не стали.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Саакашвили выложил в соцсети Facebook два видеоролика, на которых он якобы ходит по Батуми. Его сторонники в Грузии подтверждают эти заявления, хотя сами с ним пока не встречались. В МВД Грузии отрицают, что он пересекал границу.

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