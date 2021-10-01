Красногорск, 1 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Мытищах. Об этом 1 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 151 человека. Следом за Мытищами идут Люберцы, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 105 человек. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 102 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1339 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 1 октября в 13 городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.