Варшава, , 14:13 — REGNUM 1 октября Сейм Польши проголосовал за продление на 60 дней чрезвычайного положения (ЧП) на территории, близлежащей к польско-белорусской границе. Предложение по этому вопросу 30 сентября направил в Сейм президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает Polskie Radio.

Сейм Республики Польша (сс) Sejm RP

Так, за принятие предложения о продлении чрезвычайного положения проголосовали 237 депутатов, 179 были против и 31 депутат воздержался. Таким образом, режим чрезвычайного положения на границе Польши и Белоруссии продлится как минимум до 2 декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.

2 сентября президент страны Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией на один месяц.