Минск, 1 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. «Нам предстоит серьезным образом проанализировать концепцию исторического развития Белоруссии. Начиная от того, как она представлена в школьных учебниках, научной и научно-популярной литературе, и заканчивая организацией тематических проектов и массовых мероприятий», — заявил 1 октября Александр Лукашенко, выступая перед участниками совещания по кадровым и идеологическим вопросам с руководством администрации президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Он сообщил чиновникам о проблемах в созданных государством «общественных» организациях, финансируемых из бюджета, сказав: «Идеологические проблемы и пробелы вы знаете. Напрочь провалена работа с общественными организациями. В первую очередь такими, как БРСМ, «Белая Русь».

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«Что касается идеологической работы, свое отношение к тому, как она проводится, я не раз высказывал. И говорил об идеологах. Это штучный товар, это редкость. И их надо видеть. И после прошлогодних событий мы их заметили, они все на виду. Главное их сейчас задействовать, они готовы работать. Я в этом плане жду качественных разительных изменений», — подчеркнул руководитель постсоветской республики.

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Он также нацелил своих подчинённых на проработку таких вопросов, как «распределение полномочий президента, референдум по Конституции» и подверг их критике за бюрократизм и волокиту при подготовке нормативных правовых актов, издаваемых от его имени. По его мнению, президентская администрация «обязана давать экспертную идеологическую и правовую оценку всем направляемым президенту документам».

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