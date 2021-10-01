Пермь, 1 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Бюджет Пермского края на 2022 год направлен на рассмотрение обновленного состава Заксобрания. Также документ должен пройти публичные слушания. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Urosario.edu.co Бюджет

По данным первого зампреда правительства региона Ольги Антипиной, налоговые и неналоговые доходы на 2022 год спрогнозированы в объеме 142,3 млрд рублей. Ожидается увеличение доходной части за счет федеральных дотаций и субсидий для реализации нацпроектов. На плановый период 2023—2024 годов рост доходов спрогнозирован на уровне 104,2% и 106,6% соответственно к предыдущему году.

Расходы бюджета Пермского края на 2022 год запланированы на уровне 198,3 млрд рублей: 163 млрд рублей — средства региональной казны, а 35,3 млрд рублей — федеральные средства.

«Кроме того, опережающими темпами будет расти бюджет развития, и впервые он составит 42,8 млрд рублей», — отметила Антипина.

Она подчеркнула, что дефицит бюджета не превысит 10% объема налоговых и неналоговых доходов.