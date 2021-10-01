Москва, 1 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Какие схемы обмана используют сотрудники шиномонтажных мастерских в России, рассказал автомобильный эксперт Виталий Архиреев в интервью изданию «Слово и Дело».

Шиномонтаж

По словам эксперта, нередко в России сервисы завышают стоимость работы. Так, Архиреев отметил, что нет разницы какого диаметра колеса менять на автомобиле, однако в сервисе устанавливают цены в зависимости от размера покрышек.

Цены на шиномонтаж могут быть завышены, например, если услуги подобного рода требуются для владельцев иномарок. При этом цены за смену шин на машинах отечественных марок оказываются ниже.

Также, по словам Архиреева, специалисты сервиса шиномонтажа часто выискивают дефекты резины и убеждают автовладельца в том, что нужно устранить все неисправности. Нередко в сервисе навязывают услугу балансировки.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что менять летнюю резину на зимние покрышки в Москве можно будет после 20 октября.

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