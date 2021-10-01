Джакарта, 1 октября 2021, 14:09 — REGNUM Правительству Индонезии необходимо создать стимулы для проведения кампании по использованию батика для поощрения национальной индустрии батика, сообщает Antara.
Правительство должно обеспечить конкурентоспособность индонезийской индустрии батика для предотвращения вторжения импортного батика из Китая.
Ожидается, что мир сможет узнать больше об Индонезии через батик.
Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Очарование индонезийского батика» проходит во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве.
Подробнее в материале: Выставка «Очарование индонезийского батика» проходит в Москве