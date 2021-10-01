Джакарта, 1 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Правительству Индонезии необходимо создать стимулы для проведения кампании по использованию батика для поощрения национальной индустрии батика, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Правительство должно обеспечить конкурентоспособность индонезийской индустрии батика для предотвращения вторжения импортного батика из Китая.

Ожидается, что мир сможет узнать больше об Индонезии через батик.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Очарование индонезийского батика» проходит во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве.

Подробнее в материале:Выставка «Очарование индонезийского батика» проходит в Москве