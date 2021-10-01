Архангельск, 1 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 295 носителей коронавируса, 359 человек пополнили список выздоровевших после ковида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Среди новых заболевших — 88 архангелогородцев, 32 жителя Вельского района, 26 северодвинцев. Случаи заболевания выявлены также в Коряжме, Мирном, Котласе, Новодвинске, Ленском, Плесецком, Коношском и других районах области.

«В статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Египет», — сообщили в штабе.

По данным федерального штаба, за сутки в регионе скончались три ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 24 522 случая COVID-19, жертвами инфекции стали 887 человек.