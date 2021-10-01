Брянск, 1 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Данные о количестве долгожителей в регионе опубликовали в День пожилого человека 1 октября в отделении Пенсионного фонда России по Брянской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гаэтано Беллей. Бабушка и внучка (фрагмент)

Старейший житель — пенсионерка из Стародуба, женщине 106 лет. Более 30 жителей Брянской области уже перешагнули 100-летний рубеж, 17 человек отметили в 2021 году вековой юбилей.

Подавляющее большинство долгожителей — женщины.