Самара, 1 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. 615 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в области выявили 105 849 случаев заражения коронавирусом. При этом в регионе скончались всего 3896 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа была констатирована смерть 22 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 86 081 человек, в том числе выздоровели в минувшие сутки 594 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 30 сентября в Самарской области за сутки выявили 607 носителей коронавируса.