Лондон, 1 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, выставил на продажу дом, который находится в его собственности. Об этом 1 октября сообщает издание «Мир.24».

World Economic Forum Принц Эндрю

По данным СМИ, причиной продажи единственного дома стали долги принца. Их размер составил $9 млн.

ИА REGNUM напоминает, что финансовые трудности принца Эндрю начались летом 2021 года после обвинений в сексуальном насилии. Сын Елизаветы II был отстранён от официальных королевский обязанностей после скандала.