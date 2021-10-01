Москва, 1 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Материалы в отношении участников провокационной фотосессии у храма Василия Блаженного в центре Москвы переданы в территориальное управление Следственного комитета России. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасская башня и Собор Василия Блаженного

«Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета Российской Федерации для правовой оценки и принятия процессуального решения», — рассказали в пресс-службе главка.

В настоящий момент оба участника фотосессии задержаны и привлечены к административной ответственности.

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Напомним, в центре Москвы уроженец Таджикистана Руслан Бобиев вместе с подругой-блондинкой имитировали половой акт на фоне храма Василия Блаженного, при этом на женщину была надета полицейская куртка. Снимок в социальные сети выложил сам участник фотосессии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержанный блогер Руслан Бобиев извинился за провокационную фотосессию.

Подруга блогера Анастасия Чистова арестована на десять суток за административное правонарушение — неповиновение требованию сотрудника правоохранительных органов.