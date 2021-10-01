Минск, , 14:07 — REGNUM «В условиях затяжной пандемии и беспрецедентных вызовов нашей государственности важнейшими факторами в организации деятельности Администрации также становятся стратегическое планирование и скорость реагирования на изменение ситуации не только в стране, но и мире в целом. Сегодня как никогда важно опережать время. Нельзя отстать. Это касается всего: кадровой политики, графика работы президента, идеологии, подготовки принятия политических решений», — заявил 1 октября Александр Лукашенко, выступая перед участниками совещания по кадровым и идеологическим вопросам с руководством администрации президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Обращаясь к чиновникам, он сказал: «Мое постоянное требование к вашей работе, контролю выполнения поручений президента вы знаете. Это жесточайшие дисциплина и порядок».

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«Что касается кадровой работы, это касается не только администрации президента. В это вовлечено все руководство страны. Во главе угла — чистота кадров. Не будет этой чистоты и если у нас порядка в головах не будет наверху, не надо от общества требовать этого порядка. В государственных структурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что «порой не хватает глубины изучения кандидатов на те или иные должности», вследствие чего происходят кадровые замены и «непозволительно долго открыты вакансии». Как сообщает президентская пресс-служба, он «подчеркнул, что ждет качественных изменений в работе идеологической вертикали».

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