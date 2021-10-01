Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Новая компания по строительству Петербургского метрополитена АО «Метрострой Северной столицы» объявила конкурс на закупку материалов для продолжения строительства метро. Об этом 1 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Https://t.me/IgorAlbin Новая ветка метро Петербурга

В четверг 30 сентября на сервисе госзакупок были опубликованы новые лоты на общую сумму более 60 млн рублей.

«Компания ищет подрядчиков на поставку обделки, тюбингов, швеллера и различного оборудования, — рассказали в пресс-службе.— Закупки проходят в рамках подготовки компании к началу работ по метростроению и в соответствие с согласованным бюджетом на 2021 год».

Плановая дата начала работ — 12 октября 2021 года.