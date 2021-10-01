Богота, 1 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Центральный банк Колумбии объявил о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов до 2% в рамках нормализации денежно-кредитной политики. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Решение основано на укреплении внутреннего спроса, что привело к пересмотру роста валового внутреннего продукта до 8,6% в 2021 году и 3,9% в 2022 году.

«В третьем квартале экономическая активность возобновила путь восстановления, который был прерван блокадами [демонстрациями во время Национальной забастовки, длившимися с 28 апреля по 15 июня] и третьим пиком пандемии», — говорится в сообщении.

Среди прочих аспектов учитывается также тот факт, что ожидаемое повышение экономического роста позволит закрыть избыточные производственные мощности более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.