Красногорск, 1 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 12 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 1 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 1035 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 450 496 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8 199 человек. Выздоровели и выписались 392 788 человек.