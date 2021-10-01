Алтайский край накроет снегом
Барнаул, 1 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном похолодании. Как сообшает 1 октября сайт правительства региона со ссылкой на синоптиков, 2 и 3 октября на большей части территории пройдут дожди с мокрым снегом.
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Также ожидается сильный порывистый ветер. Температура ночью при этом будет составлять от — 3 °C до +3 C, днем воздух прогреется от +7°С до +8°C. В Барнауле в эти дни также небольшие дожди, утром с мокрым снегом.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала 5, 25, 26 и 27 сентября.
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