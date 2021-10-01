Череповец, Вологодская область, 1 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Череповце проведут социально-психологическое тестирование среди школьников и студентов колледжей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, исследование выявляет возможные риски в окружении ребенка, которые могут склонить его к употреблению психоактивных веществ.

Цитата из х/ф «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983. СССР Трудные подростки

«Это раннее выявление рискогенного поведения у детей. Мы должны видеть их особенности поведения, психологической реакции на те или иные явления насилия, агрессии в школьной среде и постараться переориентировать ребят на социально-позитивные виды деятельности: спорт, различные виды допообразования», — отметила замначальника департамента образования области Любовь Воробьева.

Участие в исследовании добровольное и конфиденциальное, согласие дают родители. Результаты не являются основанием для постановки на любые виды учета, сообщает департамент образования области.

Всего в регионе на учете в связи с употреблением наркотиков состоят 2185 человек, среди которых 25 подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние четыре года число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза.