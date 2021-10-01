Вильнюс, 1 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. За сутки 30 сентября служба охраны госграницы при МВД Литвы вытеснила в Белоруссию 93 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну с белорусской территории. Об этом 1 октября сообщает портал Delfi со ссылкой литовскую пограничную службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Уточняется, что мигранты шли с территории Белоруссии в направлении Швенчёнского, Шальчининкского и Лаздийского районов.

Также указывается, что это число стало самым большим за сутки по сравнению с прошедшим сентябрем, и добавляется, что общее число отправленных назад мигрантов на границе Литвы с Белоруссией составило за последние два месяца 3060 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенкопотребовал от CNN фактов о якобы напичканных наркотиками мигрантах.