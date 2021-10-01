Женева, Швейцария, , 14:00 — REGNUM Россия озабочена заявлениями Лондона о наращивании ядерного потенциала, заявил 1 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Мы озабочены в частности заявлениями, сделанными ранее в этом году в Лондоне о перспективах распространения их ядерного потенциала», — сказал он, выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.

Рябков подчеркнул, что в России также обеспокоены самым недавним сообщением Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии о намерении развивать технологически продвинутое партнерство, которое позволит австралийским властям после 18 месяцев консультаций и нескольких годов попыток приобретать атомные подводные лодки в достаточном количестве, чтобы войти в пятерку стран по этому типу вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия в связи с созданием альянса AUKUS поставила целый ряд вопросов США и задаст их коллегам из Австралии и Великобритании.

По его словам, вопросы включают в том числе то, как гипотетическая передача корабельного топлива обогащением 90% соотносится с требованиями нераспространения, как Австралия в этой ситуации будет следовать положениям своих обязательств по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях.