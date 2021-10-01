Майкоп, 1 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Кандидатуру Мурата Хапсирокова на пост сенатора от Республики Адыгея единогласно поддержали депутаты Государственного совета — Хасэ Республики Адыгея 1 октября на II заседании Госсовета-Хасэ РА, в котором принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Об этом корреспонденту ИА сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото Алексея Гусева Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Одним из пунктов повестки заседания стоял вопрос о наделении полномочиями сенатора РФ — представителя от Госсовета-Хасэ РА. Депутаты республиканского парламента единогласно поддержали кандидатуру Мурата Хапсирокова, предложенную фракцией «Единая Россия».

Хапсироков поблагодарил главу республики и депутатов Госсовета-Хасэ РА за высокое доверие. Он пообещал приложить все усилия для отстаивания интересов Адыгеи в Совете Федерации и в федеральных органах власти.

Мурат Хапсироков представляет Адыгею в Совете Федерации Федерального Собрания РФ с 2012 года. Руководством и депутатским корпусом Госсовета-Хасэ РА была отмечена его работа по проведению в Адыгее мероприятий федерального значения, в числе которых — поездка в республику председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, выездные заседания комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, участие Адыгеи в традиционном мероприятии верхней палаты российского парламента — «Дни регионов в Совете Федерации». Особо была подчеркнута поддержка сенатора жителей республики в период борьбы с коронавирусной инфекцией.