Берн, 1 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Некоторые виды бактерий, присутствующие в кишечной микрофлоре, защищают человеческий организм от холеры. К такому выводу пришли швейцарские учёные, об их исследовании написал научный журнал Nature Communications.

Remf.dartmouth.edu Холерный вибрион под микроскопом

Шесть лет назад у холерного вибриона, который вызывает холеру, обнаружили «наногарпун» — приспособление, помогающее этой бактерии расчищать себе жизненное пространство в микрофлоре кишечника. Однако у некоторых животных холера плохо приживается в кишечнике.

Это явление попытались изучить молекулярные биологи, в том числе профессор Федеральной политехнической школы Лозанны Мелания Блокеш. По её словам, взаимодействия между бактериями влияют на то, насколько микрофлора кишечника уязвима перед патогенами.

Учёные провели опыты с микрофлорой человеческого кишечника, взятой от добровольцев. Они заполнили образцы микробами, а потом ввели в эту среду холерный вибрион.

Оказалось, что в присутствии некоторых бактерий из рода Klebsiella и бактерий вида Enterobacter cloacae вибрион гораздо медленнее размножался. Эти микробы защитили себя от «наногарпуна» дополнительной оболочкой из сахаристых молекул.

Учёные полагают, что результаты исследования помогут создать препараты для защиты от холеры. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно холерой заражаются около 1,3−4 млн. человек, при этом от 20 тыс. до 140 тыс. из них гибнет.

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