Томск, 1 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 97 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в областном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Социальная дистанция

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 43 749 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших в регионе — 36 654 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 56 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в регионе было подтверждено 92 случая заражения, выздоровели 68 человек.