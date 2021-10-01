Оренбург, 1 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 1 октября, выявили 359 заражений коронавирусом, что два превышает предыдущий суточный показатель, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 г ода на территории Оренбуржья зарегистрировано 77 726 случаев заражения. Вылечились от коронавирусной инфекции 66 139 человек. По причине COVID-19 скончались 1974 человека, в том числе 19 — за последние сутки.

Напомним, из-за неблагополучной эпидситуации в Оренбурге с 22 сентября ввели дистанционное обучение для учеников пятых-десятых классов. Как отметила министр здравоохранения Татьяна Савинова, мера по разобщению школьников положительным образом повлияла на обстановку: среди детей заболеваемость снизилась на 45%. Инициаторы ограничения ждут снижения заболеваемости и среди взрослого населения.

В числе самых неблагополучных муниципальных образований по заболеваемости коронавирусной инфекцией названы Новосергиевка, Илек, Переволоцкий.