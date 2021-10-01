Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» заключил контракт с главным тренером Андреем Назаровым на два года. Об этом 1 октября Назаров сообщил журналистам.

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«Контракт на два года. Задача — попадание в плей-офф», — сказал Назаров.

30 сентября Назаров сменил Евгения Ставровского на посту главного тренера «Сочи».

В настоящее время «Сочи» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 13 матчах команда набрала восемь очков.