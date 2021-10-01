Вашингтон, 1 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Актриса Мелисса Джоан Харт прокомментировала слухи о перезапуске сериала «Сабрина — маленькая ведьма». Об этом 1 октября пишет издание Е!

Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма") Мелисса Джоан Харт ("Сабрина — маленькая ведьма")

Джоан Харт опровергла новость о съёмках проекта во вселенной сериала. «Кто-то сделал фантастические произведения, и даже некоторые из наших актёров и команда съемочной группы поверили вирусным сообщениям, но НЕТ, перезагрузка у нас не запланирована», — заявила она.

Добавим, что под «фантастическими произведениями» Мелисса Джоан Харт подразумевала фанфики Sabrina's Teenage Witch («Ведьма-подросток Сабрины»), написанные поклонниками сериала. В них описываются приключения дочери главной героини шоу — история обрела популярность и стала причиной появления слухов о перезапуске.